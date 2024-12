Tata: oversterfte raakt ons diep, maar geschetste beeld onjuist

Binnenland

VELSEN-NOORD (ANP) - Dat werknemers van Tata Steel in Noord-Holland een verhoogde kans op overlijden zouden hebben is een „onderwerp dat ons allemaal diep raakt”, zegt de staalfabriek dinsdag. Maar het beeld dat werknemers in het bedrijf nu anderhalf keer hogere kans hebben om te overlijden, is onjuist, reageert het bedrijf.