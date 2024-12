Inval Roemeense concurrentiewaakhond bij Nike in Hilversum

Economie

In het kader van een Roemeens concurrentieonderzoek is een inval gedaan bij onder meer het Europese hoofdkantoor van Nike in Hilversum. De Autoriteit Consument & Markt heeft daarbij ondersteund, melden beide mededingingstoezichthouders. De Roemeense waakhond Consiliul Concurenţei vermoedt dat er binnen de sector verboden afspraken zijn gemaakt.