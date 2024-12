NSC nog steeds voor veelbesproken motie, betreurt de formulering

Binnenland

Coalitiepartij NSC staat nog steeds achter de veel bediscussieerde motie over onderzoek naar mensen met een migratieachtergrond, maar vindt de formulering achteraf „niet verstandig”. Op de website van de partij schrijft NSC-Kamerlid Diederik Boomsma dat het „nooit de bedoeling” was om mensen te kwetsen of discrimineren door voor de VVD-motie te stemmen.