Amnesty: Syrische asielaanvragen moeten gewoon behandeld worden

Buitenland

Amnesty International vindt dat Nederland en een aantal andere Europese landen asielaanvragen van Syriërs gewoon moeten behandelen. Meerdere regeringen hebben aangekondigd dat ze nog even willen aankijken hoe de situatie in Syrië zich ontwikkelt. Daarom nemen ze voorlopig geen besluiten over asielaanvragen. Dat moet onmiddellijk teruggedraaid worden, zegt Amnesty.