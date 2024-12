Softwareconcern Oracle zakt op Wall Street na resultaten

Economie

Oracle behoorde dinsdag tot de grote verliezers op de aandelenbeurzen in New York. Het Amerikaanse softwareconcern zag de omzet en winst stijgen in het afgelopen kwartaal, dankzij de sterke vraag naar toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Vooral de cloudactiviteiten van het bedrijf lieten opnieuw een stevige groei zien. De resultaten voldeden echter niet aan de hoge marktverwachtingen. Ook viel de winstverwachting voor het huidige kwartaal tegen. Beleggers besloten daarop winst te nemen en stuurden het aandeel 8,9 procent lager. Oracle is dit jaar al ongeveer 80 procent in waarde gestegen en koerst af op de grootste jaarwinst sinds 1999.