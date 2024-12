Begonnen met sloop van dak portiekflat aan de Tarwekamp

In de straat is volop bedrijvigheid. Naast onderzoek van de politie worden woningen gestabiliseerd en houten platen voor kapotte ruiten en deuren geplaatst. In de zwarte hekken die om het beschadigde blok staan, zijn meerdere bloemen en boeketten gestoken. Buurtbewoners en voorbijgangers gluren door de hekken om een glimp op te vangen van wat er op de plaats delict gebeurt.

Een medewerkster van een tandartspraktijk die in de portiekflat huist, is dinsdag voor het eerst terug bij het beschadigde gebouw. Ze maakt zich grote zorgen over de getroffenen van de ramp, van wie ze er veel kent.

Door explosies zaterdagochtend aan de Tarwekamp zijn meerdere woningen volledig ingestort en andere panden raakten zwaar beschadigd. Zes mensen kwamen om en meerdere mensen raakten gewond.