Witte Toren in Naarden wordt geen asielzoekerscentrum

De Witte Toren gaat in januari open als noodopvanglocatie waar 150 asielzoekers twee jaar lang kunnen verblijven. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) had gevraagd of het gebouw na die periode acht jaar lang dienst kon doen als asielzoekerscentrum. De gemeente wijst dat nu af. Ontwikkeling van het bedrijventerrein rond de Witte Toren, met de bijbehorende werkgelegenheid, gaat voor.