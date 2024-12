Ook Bontenbal neemt afstand van veel bediscussieerde motie

Binnenland

Achteraf gezien had het CDA tegen de motie moeten stemmen over onderzoek naar mensen met een migratieachtergrond, schrijft partijleider Henri Bontenbal op X. Zijn partij wil „nooit tegenstellingen vergroten, maar juist bijdragen aan de verbondenheid in de samenleving”. Eerder namen ook Jimmy Dijk (SP) en Mirjam Bikker (ChristenUnie) afstand van de VVD-motie waar ze eerst voor stemden.