Definitief cao-akkoord bij ProRail na reeks stakingen

De nieuwe cao geldt voor ongeveer 5500 werknemers van ProRail. Zij gaan er gemiddeld ruim 10 procent in salaris op vooruit. Ook zijn er afspraken gemaakt over secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een verhoging van de onregelmatigheidstoeslag en de reiskostenvergoeding. De vakbondsleden hebben nu in meerderheid ingestemd met het onderhandelingsresultaat.

FNV eiste een loonsverhoging van 13 procent, terwijl ProRail een stijging van gemiddeld 5,2 procent bood. Om de eis van de bond kracht bij te zetten, legde personeel van ProRail meerdere keren het werk neer. FNV sprak eerder al van een „goed resultaat”.

Topman John Voppen van ProRail zegt dat er een „mooie cao” ligt. „Ik ben blij met het bereikte akkoord. We wilden een cao voor alle ProRailers en dat is dit ook: met deze afspraken realiseren we een verbeterde cao voor alle ProRailers, met extra aandacht voor lage- en middeninkomens. Het akkoord is maatschappelijk verantwoord en biedt flink wat verbeteringen.”