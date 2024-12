OM eist jaar cel en tbs tegen man voor gijzeling café Ede

Binnenland

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een celstraf van twaalf maanden en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 28-jarige Corné H. die op 30 maart in een café in Ede vier mensen urenlang gegijzeld heeft. De man was bewapend met messen en dreigde de straat op te blazen. Naast de celstraf vroeg de officier om H. een locatieverbod op te leggen en eiste ze een maatregel waarmee H. onder toezicht blijft staan na afloop van zijn gevangenisstraf en behandeling.