Voorarrest drie vermeende soevereinen opgeheven

Maandag was een nieuwe voorbereidende zitting in deze zaak waarin momenteel negen verdachten zijn, twee van hen waren al op vrije voeten. Ze worden onder meer verdacht van deelname aan een terroristische organisatie, of het leveren of aanschaffen van wapens. Soevereinen zijn mensen die zich afkeren van de overheid en andere instituties. Een klein deel van hen is bereid geweld te gebruiken. Het Openbaar Ministerie had laten weten nog een aanhouding niet uit te sluiten.

De verdachten spraken volgens justitie met elkaar over het oppakken van burgemeesters en gezagsdragers. De burgemeester van Deventer werd specifiek als doelwit genoemd.

De zaak wordt naar verwachting medio volgend jaar inhoudelijk behandeld. Hiervoor zijn negen zittingsdagen uitgetrokken.