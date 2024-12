Politie wil op geslacht na niets kwijt over verdachten Tarwekamp

Binnenland

De politie wil weinig informatie delen over de drie verdachten die maandagavond zijn aangehouden in verband met de explosies aan de Tarwekamp in Den Haag. Tijdens een persmoment op het hoofdbureau van de politie in Den Haag, is het enige wat wordt gedeeld dat het om drie mannen gaat. Over hun leeftijd, woonplaats en reden van betrokkenheid wil politiechef Karin Krukkert van eenheid Den Haag niets zeggen in verband met het lopende onderzoek.