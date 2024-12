ACM dwingt reizendeals.nl tot aanpassingen website

Economie

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft reizendeals.nl opgedragen om consumenten duidelijker te informeren over zijn aanbod. De reizenwebsite verkoopt pakketreizen met een verrassingselement via een veilingsysteem onder tijdsdruk en Nederlandse en Belgische consumenten hadden bij de toezichthouder geklaagd over de extra kosten die erbij kwamen.