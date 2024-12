Grote zorgen Raad van State over asielvoorstellen minister Faber

„Er zal veel meer geprocedeerd gaan worden”, voorspelt de Raad van State. Die voorziet veel werk en hoge kosten voor de rechtspraak door de strengere asielregels. Dan gaat het bijvoorbeeld over het plan om de looptijd van asielvergunningen te verkorten van vijf naar drie jaar en de vergunningen voor onbepaalde tijd af te schaffen. Zulke regels zullen ook bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) leiden tot een „forse extra werkbelasting”.

Het gaat hier om een reactie op de conceptwetsvoorstellen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Belanghebbenden mogen momenteel hun mening geven over de conceptwetsvoorstellen en van die mogelijkheid heeft de RvS gebruikgemaakt. Het kabinet is ook verplicht om wetsvoorstellen naar de Afdeling advisering van de Raad van State te sturen, maar dat gebeurt pas later.

Ook de Raad voor de Rechtspraak laat weten „grote zorgen” te hebben over beide wetsvoorstellen. In een advies schrijft de Raad onder meer „zeer grote bezwaren” te hebben tegen de invoering van het tweestatusstelsel.