Tilburgse hoogleraar vindt dat platteland ‘op de schop’ moet

Janssen is sinds 1 januari 2021 praktijkhoogleraar Brede Welvaart in de Regio. Hij vindt dat het „huidige, hoogproductieve landbouwsysteem” op een te smalle blik op welvaart is gebaseerd. Er wordt vooral gestreefd naar economische groei en productie van voedsel. Volgens de hoogleraar moet er ook ruimte komen voor andere waarden dan alleen economische bij het waarderen van agrarische grond. Dan gaat het bijvoorbeeld om biodiversiteit, wateropvang, wonen en zorg.

De overheid moet volgens hem ook aan actieve grondpolitiek voeren om boeren te ondersteunen die groen willen boeren. Verder is samenwerking tussen boeren en andere grondeigenaren noodzakelijk voor een betere afstemming tussen landbouw en leefomgeving, aldus Janssen. Volgens hem is het daarbij belangrijk dat de overheid gemeenschappelijk initiatief stimuleert en beloont.