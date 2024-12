Aandacht voor adviesverlaging KPN en update Aalberts op Damrak

De AEX-index op het Damrak koerst af op een licht lager begin, na de kleine koerswinst een dag eerder. De Aziatische aandelenmarkten lieten een gemengd beeld zien, na de lagere slotstanden op Wall Street. De Nikkei in Tokio klom 0,5 procent. De All Ordinaries in Sydney verloor 0,4 procent, na het besluit van de Australische centrale bank om de rente onveranderd te laten.

De beurs in Shanghai steeg 0,6 procent, ondanks tegenvallende Chinese handelscijfers. De Chinese export steeg minder hard dan verwacht in november en de import liet de grootste daling zien in veertien maanden. De hoop dat Beijing volgend jaar meer maatregelen neemt om de economie aan te jagen bleef echter zorgen voor optimisme bij beleggers. Ook zei de Chinese president Xi Jinping dat China het volste vertrouwen heeft om de groeidoelstelling van rond de 5 procent dit jaar te halen.

De Kospi in Seoul toonde herstel en klom ruim 2 procent, na de koersverliezen door de politieke onrust in het land. Volgens de leider van de grootste oppositiepartij in Zuid-Korea wil zijn partij een afgeslankte begroting voor volgend jaar aannemen.

Op het Damrak staat Vivoryon in de belangstelling. De Duitse biotechnoloog leed in de eerste negen maanden van het jaar een nettoverlies van 17,1 miljoen euro, evenveel als een jaar eerder. Het bedrijf verklaarde verder genoeg geld in kas te hebben om de activiteiten tot in het derde kwartaal van 2025 voort te zetten. Het aandeel steeg maandag al 47 procent na positieve onderzoeksresultaten voor zijn behandeling van nierziektes bij diabetespatiënten.

Heijmans liet weten de komende jaren 700 huurappartementen te bouwen in Limburg. De opdracht heeft een omzetwaarde van 130 miljoen euro.

De euro was 1,0564 dollar waard, tegen 1,0583 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 68,04 dollar. Brentolie daalde 0,4 procent in prijs tot 71,85 dollar per vat.