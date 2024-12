Murdoch verliest van kinderen in zaak opvolging media-imperium

Buitenland

De Australische mediamagnaat Rupert Murdoch heeft een juridische strijd met zijn eigen kinderen verloren over de opvolging van zijn bedrijven. Murdoch probeerde de statuten van de familietrust te laten aanpassen, zodat zijn favoriete zoon Lachlan er na zijn dood met het hele imperium vandoor zou gaan. Drie van zijn andere kinderen stapten naar de Amerikaanse rechter en kregen gelijk in een tussentijdse uitspraak, schrijft The New York Times.