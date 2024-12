Voorzitter EU-ministers Financiën heeft vertrouwen in Frankrijk

Het Franse begrotingstekort komt dit jaar naar verwachting uit boven de 6 procent van de omvang van de economie en ook de staatsschuld is veel te hoog. Het Franse kabinet is vorige week naar huis gestuurd omdat het parlement tegen het begrotingsvoorstel voor 2025 was, waarmee het tekort volgend jaar zou dalen. Als reactie daarop is onder meer de rente op Franse staatsleningen opgelopen. Her en der wordt gevreesd voor een nieuwe economische crisis in Europa.

Donohoe probeerde die vrees weg te nemen. Hij erkent dat er in Frankrijk sprake is van „een uitdagende politieke situatie”. Uit de contacten die er de afgelopen tijd zijn geweest met de Franse directeur-generaal van de schatkist Bertrand Dumont en de Franse autoriteiten heeft de Ierse minister van Financiën er vertrouwen in dat Frankrijk stappen zal nemen om de Franse situatie te stabiliseren en te verbeteren. Maandag hebben de EU-ministers van Financiën van Dumont „een volledige update gekregen over de Franse begrotingssituatie”, zei Donohoe.