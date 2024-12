Aanklager: Meta moet Italië nog ruim 887 miljoen euro btw betalen

Economie

Meta Platforms, het moederbedrijf van onder meer Instagram en Facebook, is Italië nog ruim 887 miljoen euro aan btw verschuldigd. Dat heeft een openbaar aanklager in Milaan maandag verklaard. Het bedrag betreft de btw over de geschatte omzet die het bedrijf tussen 2015 en 2021 heeft geboekt in het land.