Zwaar vrachtverkeer voorlopig niet meer over A12-viaducten Arnhem

Binnenland

Voertuigen die meer dan 45 ton wegen mogen vanaf donderdagochtend 19 december niet meer over de A12-viaducten bij knooppunt Velperbroek in Arnhem rijden. De stalen wapening in het beton van de viaducten veroudert sneller dan verwacht, waardoor de veiligheid volgens Rijkswaterstaat niet meer voldoende gewaarborgd kan worden.