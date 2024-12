Recordtaxatie van 300.000 euro in Tussen Kunst en Kitsch

Binnenland

Bij de opnames van het AVROTROS-programma Tussen Kunst en Kitsch is een schilderij op een recordbedrag getaxeerd. Een werk van kunstschilder Alexej von Jawlensky is getaxeerd op een waarde van 300.000 euro, deelt de omroep maandag. Nog nooit in het 40-jarig bestaan van het programma werd een voorwerp op zo’n hoge waarde geschat.