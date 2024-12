Stichting haalt ruim 500.000 euro op voor getroffenen explosie Den Haag: „Steun hartverwarmend”

Leden van de protestantse Pax Christi Kerk zijn „ geschokt ” door de heftige explosie in de flat aan de Tarwekamp, vertelt ds. J. Klapwijk. „Het was heel dichtbij. De kerk staat op zo’n 500 meter afstand van de ingestorte appartementen. Het is een heftige gebeurtenis. Tegelijk denk ik dan onwillekeurig aan de plekken op de wereld waar aan de lopende band van zulke explosies plaatsvinden. Bij de explosie waren geen gemeenteleden betrokken. Voor de meesten staat het dan ook best op afstand. Wel hebben enkelen de klap nadrukkelijk gehoord.”

Zoektocht

Voor de predikant is het zoeken naar hoe de kerk betrokken kan zijn bij de gebeurtenissen. „Juist in zulke situaties wil je er zijn met de boodschap van het evangelie en wil je als kerk wat kunnen betekenen in de samenleving. Maar de kerk in Den Haag zit in de marge. In de wijk Mariahoeve wonen een kleine 15.000 mensen. Terwijl bij ons op zondag 60 tot 70 personen zitten. In heel Den Haag gaat nog maar 3 procent van de bevolking met enige regelmaat naar de kerk. Dat schetst wel onze zoektocht. Hoe kunnen we iets betekenen? En hoe kunnen we mensen bereiken?”

Op de website van de kerk is er direct pastorale hulp aangeboden. Daar kwam tot op heden nog geen reactie op, zegt Klapwijk. „We overwegen nog om een bijeenkomst te organiseren voor buurtbewoners om uiting te kunnen geven aan hun verdriet en andere gevoelens.”

„Juist in zulke situaties wil je er zijn met de boodschap van het evangelie en wil je als kerk wat kunnen betekenen in de samenleving” - Ds. J. Klapwijk, predikant Pax Christi Kerk in Den Haag

Tijdens de kerkdienst op zondag ging Klapwijk uitgebreid in op de ramp. Hij bad voor slachtoffers, betrokkenen en hulpverleners. „Ook maakte ik er een toepassing op in de preek. Het evangelie betekent namelijk dat je in elke situatie bij God terecht kan.”

Ook is er in de dienst gecollecteerd voor Stichting Lichtpuntjes van Mariahoeve. „Die stichting zit veel fijnmaziger in de wijk dan wij als kerk. Ik heb zaterdag contact opgenomen om hulp aan te bieden. Ze mogen ons kerkgebouw gebruiken. Er waren al genoeg vrijwilligers.”

Vriendelijke daden

” Lichtpuntjes van Mariahoeve ” startte zaterdag een inzamelingsactie voor getroffen bewoners. Deze lokale liefdadigheidsinstelling is in de wijk actief om te „zorgen voor kleine en vriendelijke daden om daarmee eenzaamheid en armoede te verdrijven”. Een teamlid van de stichting ligt op de intensive care. „Ze is stabiel, maar heeft het erg zwaar”, reageerde Naomi van Vliet, directeur van de stichting bij WNL .

De inzamelingsactie is ondertussen een groot succes. „Het is overweldigend en ontzettend lief dat mensen zo begaan zijn met wat er gebeurd is”, zo reageerde een wijkbewoner. In eerste instantie wilde de stichting een ton ophalen voor de getroffen bewoners van de flat. De teller staat maandagmiddag echter al op ruim 500.000 euro. „Dit is hartverwarmend”, stellen de initiatiefnemers. „Met deze donaties kunnen wij veel directe steun bieden en hopelijk een klein beetje verlichting brengen bij de getroffen bewoners in deze vreselijke periode.”

In shock

Het koningspaar was maandagmorgen ook op bezoek in de wijk. Koning Willem-Alexander stelde „in shock” te zijn door de gevolgen van de explosies. „Ik sta te trillen op mijn benen.” Van Vliet merkte dat het koningspaar goed luisterde naar buurtbewoners. „Emoties kwamen weer naar boven en je zag veel verdriet van teamleden.”

De stichting levert directe noodhulp in de vorm van bijvoorbeeld warme kleding, voedsel, verzorgingsproducten, schoolspullen en medicijnen. Zo biedt stichting Lichtpuntjes zelf lichtpuntjes aan getroffenen in donkere tijden. Volgens de stichting is er „veel hulp nodig” om ervoor te zorgen dat gezinnen die alle persoonlijke bezittingen kwijt zijn hun leven weer „opnieuw kunnen opbouwen”.