Inspectie adviseert weer negatief over PFAS-vergunning Chemours

Binnenland

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft opnieuw een negatief advies gegeven over een vergunningaanvraag van Chemours. Het chemiebedrijf uit Dordrecht wil meer PFAS in de lucht uitstoten dan waarvoor het nu een vergunning heeft, maar volgens de ILT ontbreekt „cruciale informatie” in de aanvraag. De inspectie adviseert de provincie Zuid-Holland als vergunningverlener dan ook om hier voorlopig geen besluit over te nemen.