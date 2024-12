Inzamelingsactie slachtoffers Tarwekamp boven de 400.000 euro

Het bedrag van de actie, een initiatief van de lokale hulpstichting Lichtpuntjes voor Mariahoeve, stijgt snel. Rond 09.30 uur was ruim 351.000 euro gedoneerd. De organisatie heeft het oorspronkelijke streefbedrag van een ton meerdere keren verhoogd.

De inzameling begon zaterdag. In een winkel van de hulporganisatie in Den Haag wordt kleding aangeboden, die gedoneerd is voor de slachtoffers. Vrijwilligers zorgen er ook voor dat mensen die zijn opgevangen in een hotel eten krijgen.