Provincie helpt gemeente Den Haag indien nodig bij Tarwekamp

Binnenland

De provincie Zuid-Holland heeft de gemeente Den Haag hulp aangeboden bij de afwikkeling van de schade die zaterdag in de wijk Mariahoeve ontstond na twee explosies. Burgemeester Jan van Zanen kan de provincie inschakelen als hij dat wil, zo heeft commissaris van de Koning Wouter Kolff hem laten weten. Bijvoorbeeld als er personeel nodig is of bemiddeling tussen de betrokken veiligheidsregio’s.