EU-Commissie: situatie Syrië nog te onzeker om veilig te verklaren

De Europese Commissie vindt het te vroeg om te bepalen of Syrië veilig genoeg is voor Syrische vluchtelingen in Europa om terug te keren. „De huidige situatie zorgt voor veel hoop maar ook veel onzekerheid”, stelt de Commissie. De Commissie wil eerst zien wat de volgende stappen zijn van de winnende partijen in Syrië.