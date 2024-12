Inspecties: fraude met zorg aan onverzekerden is gemakkelijk

Binnenland

Met de zorg aan onverzekerden is gemakkelijk te frauderen, doordat er nauwelijks controle op kan worden uitgeoefend. Dat zeggen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Arbeidsinspectie. Het toezicht is versnipperd over meerdere instanties. Die hebben ook nog eens onvoldoende mogelijkheden om op te treden. Door deze situatie kan het genoemde mensen, vaak kwetsbaar en anoniem, ook aan zorg gaan ontbreken.