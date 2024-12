Gemeente Den Haag hangt vlaggen halfstok na dodelijke explosies

De explosies vonden plaats aan de Tarwekamp in de wijk Mariahoeve. Zeker zes mensen zijn overleden, maar in het puin wordt nog gezocht naar mogelijke vermisten. Het is niet bekend hoeveel mensen nog niet gevonden zijn. Van vier slachtoffers is de identiteit bekend. Het gaat om een man van 45, een vrouw van 41 en een meisje van 17 uit Den Haag en een man van 31 uit Voorburg.