Zoeken naar slachtoffers Tarwekamp bijna afgerond

Binnenland

Het zoeken naar slachtoffers onder de resten van de ingestorte woongebouwen aan de Tarwekamp in Den Haag is bijna klaar. Dat meldt de veiligheidsregio. „Een speurhond kamt het laatste gedeelte van een kelderruimte uit. Als de hond geen slachtoffers meer vindt, is het zoeken klaar.” Het zoeken in de kelder is volgens de zegsman lastig omdat er veel water en puin in de ruimte ligt. Bewoners van vijf of zes woningen mogen maandagmiddag waarschijnlijk onder begeleiding spullen halen.