Duitse oppositieleider Merz in Kyiv tijdens verkiezingscampagne

Buitenland

De Duitse oppositieleider Friedrich Merz (CDU) is maandag in Kyiv aangekomen om gesprekken te voeren met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky over de oorlog met Rusland. Zijn bezoek vindt plaats te midden van de campagne voor de Duitse verkiezingen in februari. De oorlog in Oekraïne is een van de belangrijkste thema’s in de campagne.