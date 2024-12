Gevluchte Syrische ex-president Assad in Moskou • VN-Veiligheidsraad bijeen voor spoedvergadering

Honderden Syriërs vierden zondagmiddag op het Domplein in Utrecht dat het Assad-regime in Syrië is gevallen. De feestvierders staken vuurwerk af en hadden Syrische vlaggen bij zich.

Ook op andere plekken in het land vierden Syriërs feest. Zo is op beelden van de NOS te zien dat mensen met Syrische vlaggen de straat op zijn gegaan in Zwolle.