Wilders bezoekt Israël en Westelijke Jordaanoever

Wilders had zondag in Tel Aviv een ontmoeting met minister Gila Gamliel van Innovatie, Wetenschap en Technologie. Er staan volgens hem ook nog gesprekken met de ministers van Defensie, Buitenlandse Zaken en Energie op het programma, net als met de voorzitter van de Knesset, het parlement.

Het bezoek wordt door het kabinet geaccepteerd, maar wekt ergernis. Minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) zei zondag nog in het tv-programma Buitenhof dat het bezoeken van nederzettingen op de Westoever „bepaald niet in lijn is met het regeerprogramma”.

Het Internationaal Strafhof (ICC) vaardigde vorige maand nog een arrestatiebevel uit tegen Netanyahu en oud-minister van Defensie, Yoav Gallant. Ze worden onder meer beschuldigd van oorlogsmisdaden zoals het inzetten van uithongering als oorlogswapen in de Gazastrook.

NRC berichtte medio november dat Wilders naar Israël en de Westelijke Jordaanoever zou reizen. De PVV-leider kondigde daarna aan aangifte te doen wegens lekken. Het brengt volgens hem zijn veiligheid en die van zijn beveiligers in gevaar.