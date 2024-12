Australische politie: brand in synagoge ‘terroristische daad’

Patton zei dat de politie op zoek is naar drie verdachten van de brandstichting, die om 04.10 plaatselijke tijd uitbrak. Er waren toen al enkele mensen aanwezig in de Adass Israel Synagoge, maar niemand liep serieuze verwondingen op. Wel liep de synagoge aanzienlijke schade op en is die nu dichtgetimmerd.

Een ooggetuige die de synagoge binnenging voor het ochtendgebed zag „twee personen die maskers droegen”, vertelde een rechercheur eerder aan verslaggevers. „Het leek erop dat ze een soort brandversneller in het pand verspreidden”, zei hij. „Als dit een uur later was gebeurd, zouden er honderden mensen binnen zijn geweest”, zei bestuurslid van de synagoge Benjamin Klein.