Jay-Z beschuldigd van verkrachting van 13-jarig meisje

De anonieme aanklager zei dat de verkrachting plaatsvond nadat ze naar een afterparty van de MTV Video Music Awards werd gereden. De rechtszaak waarin de verkrachting werd behandeld werd oorspronkelijk in oktober tegen Combs aangespannen. Zondag werd de rechtszaak opnieuw aangespannen om Shawn Carter, de echte naam van Jay-Z, erbij in op te nemen.

Combs is door tientallen mensen beschuldigd van seksueel wangedrag waaronder aanranding en verkrachting en zit inmiddels vast, in afwachting van zijn proces dat in mei van start gaat. Dit is de eerste rechtszaak waarin een andere bekende verdachte wordt genoemd.