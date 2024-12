Biden roept veiligheidsadviseurs bijeen voor beraad over Syrië

Biden wordt door de adviseurs op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen. Een Amerikaanse onderminister, John Bass, is naar Amman gestuurd om maandag en dinsdag met de Jordaniërs onder meer over de toestand in Syrië en in het Midden-Oosten te spreken.

De VS zijn nog steeds betrokken bij acties om met militairen in het noordoosten van Syrië te voorkomen dat de terreurorganisatie Islamitische Staat er weer opleeft. De VS steunen ook met militairen en particuliere veiligheidsbedrijven Koerdische strijdgroepen in het noordoosten, tot woede van Turkije. Zondag waren er hevige gevechten tussen door de VS gesteunde Syrische Koerdische strijdgroepen en door Turkije gesteunde Syrische rebellen in het noorden van dat land, circa 75 kilometer ten noordoosten van de stad Aleppo. De VS hebben naar schatting nog steeds negenhonderd militairen gelegerd op Syrisch grondgebied.