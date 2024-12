Operatie Tarwekamp naar verwachting deze nacht ‘nieuwe fase’ in

Van Zanen legt uit dat de brandweer nu nog aan zet is, maar als zij klaar is met ruimen gaat de politie aan de slag. De omgeving rond de portiekflat wordt dan een plaats delict, waar de politie forensisch onderzoek doet. Na dat onderzoek volgt de „nafase” en die is voor de gemeente. Het gaat dan om de „bevolkingszorg”, aldus Van Zanen. „Huisvesting, verzekeringen, waar kan ik mijn fiets terughalen? Dat soort zaken gaan wij allemaal regelen”.

De burgemeester sprak van „een ongekende ramp”, met „niet te overzien” leed. Vijf mensen zijn overleden, vier mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Korpschef van de politie Karin Krukkert meldt dat de komende dagen nog sporenonderzoek plaatsvindt bij de portiekflat in Mariahoeve waar zaterdagochtend twee explosies waren. Twee teams onderzoeken de ontploffingen. Een van de teams focust helemaal op de opsporing van de slachtoffers. De politie is ook druk op zoek naar getuigen of mensen die mogelijk meer weten over de explosies. „We willen graag horen of iemand zich vreemd gedroeg, of bijvoorbeeld naar brand rook.”