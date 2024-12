Donaties slachtoffers Den Haag lopen snel op, boven 200.000 euro

De actie, een initiatief van de lokale hulpstichting Lichtpuntjes voor Mariahoeve, begon op zaterdag. ’s Avonds stond de teller al op bijna 20.000 euro, dat liep op naar 50.000 euro rond middernacht. Zondagochtend was het bedrag opgelopen naar boven de ton en iets na het middaguur werd een bedrag van 200.000 euro bereikt via ruim 7200 donaties.

In een winkel van Lichtpuntjes van Mariahoeve in Den Haag wordt kleding aangeboden, gedoneerd voor de slachtoffers. Vrijwilligers daar zorgen er ook voor dat mensen die zijn opgevangen in een hotel te eten krijgen.

„Geef wat je kunt geven voor de slachtoffers van de explosie in Den Haag! Zo „helpt u te zorgen dat de getroffen bewoners nu en in de toekomst hun leven weer kunnen opbouwen”, zo is te lezen bij de doneeractie.