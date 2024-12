Biden wijst op terroristische verleden Syrische rebellengroepen

De rebellen werden aangevoerd door Hayat Tahrir al-Sham, een groep die voorheen bekend was als het jihadistische al-Nusra, dat gelieerd was aan al Qaeda. Hun leider Abu Mohammed al Jolani heeft zich de laatste tijd gepresenteerd als een meer gematigd figuur, onder meer in een interview met de Amerikaanse zender CNN.

In zijn toespraak vanuit het Witte Huis zei Biden dat ook hij „kennis had genomen” van recente uitspraken van rebellen waarin ze zich gematigder voordeden dan voorheen. Maar hij zei ook: „We zullen niet alleen hun woorden beoordelen, maar ook hun daden.”