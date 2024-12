Brandweer pompt kelders portiekflat Tarwekamp leeg

Binnenland

De brandweer is zondagochtend begonnen met het leegpompen van de kelders van de portiekflat aan de Tarwekamp in Den Haag, waar zaterdag twee explosies plaatsvonden en een grote brand uitbrak. Een woordvoerder wil niet bevestigen dat de zoektocht naar slachtoffers daarmee afgelopen is. „We blijven zoeken en kunnen ook niet uitsluiten dat we nog een slachtoffer vinden.”