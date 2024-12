2 aanhoudingen om schietincident Arnhem, gewonde naar ziekenhuis

Het incident gebeurde zondagochtend rond 06.00 uur in de Luthersestraat. Later in de ochtend werden de verdachten aangehouden. Het gaat om een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 39-jarige man uit de gemeente Achtkarspelen. Ze worden verdacht van mogelijke betrokkenheid.

De politie onderzoekt wat de aanleiding was voor het incident.