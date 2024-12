Vogelgriep vastgesteld in het noorden van Friesland

Het is de tweede keer dit jaar dat de ziekte is geconstateerd. Vorige maand werd het virus bij een biologische kippenboerderij in Putten ontdekt. Een paar dagen later stelde het ministerie van Landbouw een landelijke ophokplicht in.

Vlak in de buurt van de getroffen Friese boer ligt nog een pluimveebedrijf. Daar worden monsters genomen om te onderzoeken of het virus niet is overgeslagen. In een zone van 10 kilometer rond het bedrijf is een vervoersverbod ingesteld.