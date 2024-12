Syrische rebellen rukken op in door Koerden gecontroleerde zone

Buitenland

Syrische rebellen die de steun krijgen van Turkije hebben de controle veroverd in gebieden bij de stad Manbij, in het noorden van Syrië. De stad stond tot voor kort onder controle van de Koerden. Dat meldt het in Engeland gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, dat zich baseert op een eigen netwerk van bronnen.