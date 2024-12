Irak sluit grens met Syrië na val regime Assad

Buitenland

Irak heeft de grens met Syrië gesloten kort na de val van het Syrische bewind van Bashar al Assad. Zo mag volgens de Iraakse autoriteiten niemand meer door de grensovergang Al Qaim. Dat is de belangrijkste grensovergang vlak bij de rivier de Eufraat, circa 325 kilometer ten noordwesten van Bagdad. In de regio zijn nog steeds terroristen van Islamitische Staat actief en Bagdad vreest dat die de chaos in Syrië aangrijpen om meer in actie te komen.