Russische Gazprom breekt records met gasleveringen aan China

Economie

Het Russische staatsgasconcern Gazprom heeft zaterdag naar eigen zeggen een nieuw record gevestigd voor dagelijkse leveringen van aardgas via pijpleidingen aan China. De dagelijkse doorvoer via de Power of Siberia-pijpleiding overschreed de maximale contractuele verplichtingen, aldus Gazprom in een verklaring. Het bedrijf gaf daarbij geen exacte cijfers.