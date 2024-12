VN-gezant hoopt op nieuwe tijd van vrede in Syrië

Buitenland

De speciale VN-gezant voor Syrië heeft de gebeurtenissen in Syrië een „waterscheiding” genoemd. Geir Pedersen sprak de hoop uit dat nu een nieuwe tijd kan aanbreken van „vrede, verzoening, waardigheid en inclusie voor alle Syriërs”. Hij omschreef de slepende burgeroorlog in het land als een „zwarte bladzijde” in de Syrische geschiedenis die diepe littekens heeft achtergelaten.