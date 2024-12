Opluchting over val dictator, maar gereserveerdheid over gevolg

Binnenland

„Er zijn opluchting en blijdschap omdat een dictator is gevlucht”, zegt de uit Syrië afkomstige Younes Younes van de Yalla Stichting, een netwerk dat vluchtelingen wil bijstaan bij hun integratie in Nederland. Younes wil echter niet te vroeg juichen over de toekomst na de val van Bashar al-Assad, omdat het niet met zekerheid te zeggen is welke kant het nu in Syrië opgaat.