Rebellenleider: premier Syrië blijft nog even aan

De opstandelingen lijken daarmee aan te sturen op een ordelijke machtsoverdracht. Jalali zei in een interview met een Arabische nieuwszender dat hij contact heeft gehad met Jolani en de overgangsperiode heeft besproken. De premier pleitte voor vrije verkiezingen en vertelde ook dat hij president Bashar al Assad zaterdagavond voor het laatst sprak.

Assad zou zijn gevlucht en het is onduidelijk waar hij zich nu bevindt. Twee Syrische bronnen hebben tegenover persbureau Reuters gezegd dat hij mogelijk is omgekomen bij een poging te ontkomen in een vliegtuig. „Dat verdween van de radar. Misschien is de transponder uitgezet, maar ik vind het waarschijnlijker dat het is neergehaald”, zei een van die bronnen.