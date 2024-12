Koerdische militie ziet nieuw begin voor Syrië

„Het zijn historische momenten in Syrië nu we de val zien van het autoritaire regime in Damascus”, aldus Abdi. De Koerdische SDF controleert grote gebieden in Syrië, maar maakt geen deel uit van de coalitie van rebellengroepen die Assad heeft verdreven. De SDF werkte ook nauw samen met de Verenigde Staten bij de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat, die op een eerder punt in de Syrische burgeroorlog een eigen ‘kalifaat’ had gesticht in Syrië en Irak.