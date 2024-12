VS: we blijven in Syrië om terugkeer IS te voorkomen

De VS hebben ongeveer negenhonderd militairen gestationeerd in Syrië, vooral in het oosten en noordoosten. Zij maken deel uit van een missie om een terugkeer van IS te voorkomen. Die terreurgroep riep eerder tijdens de slepende Syrische burgeroorlog een eigen kalifaat uit in Syrië en Irak. Shapiro zei dat de huidige chaos in Syrië de terreurgroep ruimte kan geven om actiever te worden en nieuwe operaties te plannen.