Hulpdiensten zoeken nog steeds naar vermisten Tarwekamp, Den Haag

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is niet bekend hoeveel mensen vermist worden. „Misschien is er niemand meer onder het puin, maar het kan ook zijn dat we nog wel iemand vinden.”

Brandweermensen gaan met rieken door het puin om te controleren of er nog slachtoffers onder liggen. Daarna gooit een graafmachine de brokstukken op een grote hoop. Pathologen in beschermende kleding en een officier van dienst van de recherche kijken toe.

Zaterdagochtend stortte aan de Tarwekamp een portiekflat deels in door explosies. Er zijn vijf lichamen geborgen en er zijn zeker vier gewonden, waarvan er twee „slecht aan toe” zijn, aldus burgemeester Jan van Zanen.